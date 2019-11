ROMA – Pietro Castellitto, figlio d’arte di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, interpreterà Francesco Totti, ex bandiera della Roma, nella serie televisiva targata Sky. La notizia pubblicata da Cinemotore, non è stata né confermata, né smentita dai protagonisti. La fiction su Francesco Totti, realizzata da WildSide per Sky, dovrebbe essere diretta da Luca Ribuoli e dovrebbe articolarsi in sei episodi da cinquanta minuti ciascuno. La serie televisiva ripercorrerà il cammino calcistico di Francesco Totti, dal 1975 al 2007. Le riprese dovrebbero iniziare a fine febbraio 2020 e dovrebbero concludersi a giugno.

Tutto quello che c’è da sapere su Pietro Castellitto.

Pietro Castellitto è figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, esordisce al cinema all’età di tredici anni in una piccola parte nel film del padre Non ti muovere. Viene diretto dal padre in altri due film: La bellezza del somaro del 2010 e Venuto al mondo del 2012.

Viene scelto da Lucio Pellegrini per interpretare il ruolo di Marco nella commedia È nata una star?. Si è laureato in filosofia presso la Sapienza di Roma. Nel 2018 interpreta Secco in La profezia dell’armadillo, per cui vince il Premio Biraghi ai Nastri d’argento 2019.

La filmografia di Pietro Castellitto.