ROMA – Pietro Delle Piane ospite di Live Non è la D’Urso si è infuriato quando è stato interrotto proprio mentre cercava di fare la proposta di matrimonio alla fidanzata Antonella Elia. I due, con la showgirl appena uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, sono stati ospiti della trasmissione di Barbara D’Urso, che era dedicata nella prima parte all’emergenza coronavirus.

Durante l’esperienza della Elia al Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane non è risultato molto simpatico agli ospiti di Live Non è la D’Urso, ma anche in altri talk show è stato accusato spesso di sfruttare la popolarità della fidanzata per farsi conoscere. Tra gli ospiti della puntata del 19 aprile scettici sulle sue intenzioni c’erano anche Costantino della Gherardesca e Vladimir Luxuria.

Delle Piane durante la puntata ha preso la parola e dopo aver riempito Antonella di complimenti ha detto: “Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto”. Le sue parole sono state interrotte dalla Luxuria, che ha detto: “Deve durare ancora tanto questo monologo?”

Tanto è bastato per scatenare la furia di Delle Piane: “Mi avete interrotto sul più bello, volevo chiederle di sposarmi”. Luxuria ha replicato ironica: “Scusami se ti ho interrotto. Continua, vai avanti. Hai pure l’anello?”. E lui furioso ha concluso: “Si, ho tutto con me ma orami non fa niente, glielo chiederò durante la prossima puntata”. (Fonte: Mediaset)