ROMA – Il fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, è stato ospite dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso e si è sottoposto alla cosiddetta “macchina della verità” per dimostrare che le accuse di tradimento mosse nei suoi confronti sono false. Delle Piane sostiene di non aver mai tradito Antonella Elia e di non aver mai baciato Fiore Argento, la sua ex, con la quale è stato immortalato in alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi. Foto che hanno molto scosso la Elia, protagonista nella casa del Grande Fratello.

“Antonella non è stata tradita – ha dichiarato l’uomo- Ci tengo a dirlo. E mi dispiace che lei sia stata destabilizzata nella Casa su una roba che non esiste. Io sono un attore e ho incontrato Fiore che è una mia ex, non del 2016 ma abbiamo avuto un flirt 10 anni fa, e poi siamo diventati amici pure con il suo fidanzato. C’è un rapporto di amicizia e Antonella lo sa. È stata proprio Antonella a dirmi, siccome c’è il padre di Fiore che sta preparando tre lavori, due per la tv e uno per il cinema. E mi sembra strano che lei queste cose non le ricordi nella Casa”.

Pietro ha poi continuato, spiegando il motivo del suo incontro con la sua ex: “Io avevo appuntamento con il mio ufficio stampa, poi sono andato da Fiore perché lei mi doveva dire del papà. Abbiamo parlato un attimo del papà e poi abbiamo parlato tutto il tempo di questo bacio e lei era felice e mi ha detto ‘Tu e Antonella siete bellissimi’!”. Gli ospiti presenti in studio si sono scagliati contro Delle Piane, accusandolo di aver tradito Antonella. Lory Del Santo, ad esempio, ha tovato strano che la Elia abbia espresso così chiaramente il suo terrore di perdere Pietro a causa della differenza d’ètà. L’attore, tuttavia, si è giustificato confessando: “È una donna fragile ma è anche la cosa che a me piace di Antonella. È una donna farfalla perché è fragile ma è una donna tigre! E io sono innamorata di Antonella per questo e ogni giorno devo conquistarla! E sono felice di questo”.

La situazione è però precipitata quando la d’Urso ha chiesto al suo ospite di sottoporsi alla macchina della verità per fugare ogni dubbio. Il test compiuto però l’ha smentito e così è sbottato: “E’ tutto manipolato rifacciamo tutto e porto io un perito. Non dovevo venire perché è una buffonata“. “Non tollero queste affermazioni”, l’ha bloccato subito Barbara d’Urso, mettendo fine così alla sua polemica.