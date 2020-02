ROMA – Mattino 5 ha concesso ampio spazio al fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane. Biagio D’Anelli aveva affermato che il vero cognome dell’uomo sia Le Piane, ma che si faccia chiamare Delle Piane per millantare una parentela con il celebre Carlo Delle Piane. Oggi Anna Crispino, vedova dell’attore, interpellata da Federica Panicucci, ha chiarito di non aver mai visto Pietro in vita sua.

“Mi è stato chiesto se conoscevo questo signore, io non lo conosco. Non ho mai sentito parlare Carlo di questa persona. Non è il figlio di Carlo, assolutamente no. Non mi risulta che sia nemmeno un parente stretto. Se poi è un parente alla lontana…ma non ho mai sentito parlare di lui. Non lo conosco. Come in vita ho sempre tutelato Carlo, l’immagine e il bene di Carlo, devo dire che Pietro è una persona che non abbiamo mai frequentato” ha sentenziato Anna Crispino.

Federica Panicucci ha inoltre svelato un fatto singolare accaduto lo scorso 23 agosto, il giorno della morte di Carlo Delle Piane. Pietro Delle Piane infatti pubblicò una foto dell’attore accompagnata dalla frase: “Buon viaggio”. Tra i commenti sotto al post, in tanti gli fecero le condoglianze pensando che l’attore fosse suo padre. Ma lui, invece di smentire, mise solo qualche like ai commenti.

“Cosa dire, in questo mondo succede di tutto – ha commentato la vedova dell’attore -. Io sono una persona serena, non ho giudizi. Se la vedrà con la sua coscienza. Carlo non ha mai amato le bugie, era un puro. Sicuramente non gli avrebbe fatto piacere questo uso improprio, se fosse così, di una parentela che non c’è”.

Severo anche il giudizio di Federica Panicucci nei confronti del fidanzato della Elia: “E’ una mancanza di rispetto non solo nei confronti di Carlo Delle Piane ma anche nei confronti del suo stesso padre”. (fonte MATTINO 5)