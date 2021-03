Pietro Masotti chi è: Il Paradiso delle Signore, età, fidanzata, figli, vita privata, carriera dell’attore ospite a Oggi è un altro giorno. L’attore sarà ospite di Oggi è un altro giorno per parlare dei suoi progetti professionali.

Masotti sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, trasmissione televisiva condotta da Serena Bortone che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. A partire dalle ore 14:00.

Nascita: 3 ottobre 1986 (età 34 anni), Rutigliano. Pietro Masotti non è sposato, né ha figli. Non sappiamo molto sulla sua vita privata, perché non ne parla mai nemmeno sui social network, ma al momento dovrebbe essere single. Oggi sarà ospite di Oggi è un altro giorno per parlare del Paradiso delle Signore e dei suoi nuovi progetti professionali.

Per quanto riguarda la sua carriera, ha recitato in queste opere: Rudy Valentino 2017, 10 regole per fare innamorare (2012), L’estate di Martino (2010) e Il paradiso delle signore Dal 2015.