Pina Amarelli chi è: marito Francesco Amarelli di Rossano, figli, vita privata, età, data di nascita, il Museo della liquirizia. Pina sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica, trasmissione televisiva che va in onda su Rete 4 alle ore 21:20.

Dove e quando è nata, età e data di nascita di Pina Amarelli

Pina Mengano Amarelli è nata a Napoli 76 anni fa. Dal punto di vista professionale, è nota a tutti come presidente dell’azienda che produce la liquirizia pura più famosa al mondo. La sua azienda si chiama Amarelli Sas di Rossano (CS) ed è una delle più antiche imprese familiari nel mondo. Infatti produce liquirizia dal lontanissimo 1731.

Il marito Francesco Amarelli di Rossano, i figli: la vita privata di Pina Amarelli

Non sappiamo molto della sua vita privata perché è molto riservata. Ma è noto a tutti il suo matrimonio con il barone Francesco Amarelli di Rossano (conosciuto da tutti come Franco). Da questa storia d’amore, sono nati due figli. Per il resto, abbiamo unicamente informazioni sulla sua attività professionale.

Il museo della liquirizia è stato fortemente voluto da Pina Amarelli

Dal sito internet ufficiale del museo della liquirizia: “Una storia nella storia, una saga, quella degli Amarelli, iniziata intorno all’anno Mille e proseguita nei secoli fra Crociate, impegno intellettuale e agricoltura. Una storia da toccare con mano, da leggere, da ascoltare, da vivere nel Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”.