Pina Picierno, chi è, dove e quando è nata, età, l’ex dirigente di Renzi, figli, vita privata, Ciriaco De Mita

Pina Picierno è tra gli ospiti di Serena Bortone oggi, martedì 19 aprile, ad Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Rai Uno. Ma chi è Pina Picierno? Che cosa sappiamo della sua vita lavorativa e privata?

Chi è, dove e quando è nata, età: la biografia di Pina Picierno

Pina Picierno, il cui vero nome all’anagrafe è Giuseppina Picierno, è una politica italiana, europarlamentare per il Pd dal 2014.

E’ nata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 10 maggio del 1981, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha dunque 40 anni.

Ciriaco De Mita “mito”

Si è diplomata al liceo pedagogico-sociale di Vairano Scalo e si è laureata in Scienze della Comunicazione all’Università degli studi di Salerno, con una tesi sul linguaggio politico di Ciriaco De Mita, che in passato ha definito “il mio mito”.

Picierno è cresciuta politicamente nel Partito Popolare Italiano e nella Margherita di Francesco Rutelli, di cui è stata eletta presidente federale dei Giovani nel marzo 2005.

Nel 2007, con la vittoria di Walter Veltroni alle primarie del Pd, viene nominata responsabile nazionale Giovani nella segreteria nazionale del Pd.

Pina Picierno deputata

Alle elezioni politiche del 2008 viene eletta deputata alla Camera, dove resterà fino al 2014.

Nel 2012 ha sostenuto la mozione di Pier Luigi Bersani alle primarie del centro-sinistra Italia. Bene Comune, esprimendosi contro la mozione dell’allora sindaco di Firenze Matteo Renzi.

Alle elezioni politiche del 2013 è stata ricandidata a Montecitorio per il Pd e nuovamente eletta.

Nel dicembre 2013 diventa membro della segreteria nazionale del Partito Democratico, con a capo il nuovo segretario nazionale del Pd Matteo Renzi, con il ruolo di Responsabile nazionale della Legalità e Sud.

Eletta al parlamento europeo nel 2014 e poi nel 2019, il 18 gennaio 2022 viene eletta come uno dei 14 vicepresidente del Parlamento europeo.

Marito, compagno, figli: la vita privata di Pina Picierno

Non molto si sa della vita privata di Pina Picierno. Il suo ex compagno è Francesco Nicodemo, ex dirigente democratico vicino a Renzi, del cui staff di comunicazione fece parte quando questi era presidente del Consiglio. Il 14 luglio 2015, la coppia ha avuto un figlio, Davide.