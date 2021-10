Pina Picierno chi è: dove e quando è nata, età, vita privata, marito, figli, Saviano, Renzi, il Pd. La Picierno è europarlamentare Pd. Questa sera sarà ospite insieme a Licia Ronzulli e Gianluigi Paragone a Dritto e Rovescio, il programma condotto su Rete 4 da Paolo Del Debbio e che andrà in onda a partire dalle 21,25.

Paola Picierno è nata a Santa Maria Capua Vetere il 10 maggio 1981. Ha 40 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Europarlamentare del Pd dal 2014, precedentemente, dal 2008 al 2014, è stata parlamentare del Pd. Pur avendo votato alle primare del 2013 la mozione Bersani, il 9 dicembre 2013 è diventata membro della segreteria nazionale con a capo il segretario Matteo Renzi. La Picierno aveva il ruolo di Responsabile nazionale della Legalità e Sud.

Pina Picierno è cresciuta nella cittadina di 12 mila abitanti a nord di Caserta, ma si è diplomata al Liceo “Pedagogico e sociale” di Vairano Scalo. Dove peraltro ha iniziato la sua attività politica, da piccola leader del movimento studentesco. L’università l’ha fatta a Salerno, Scienze della Comunicazione. Decisiva la tesi, sul “linguaggio politico di Ciriaco De Mita”.

Di lì a poco arriverà la nomina a segretario dei giovani della Margherita. È il marzo del 2005.

Nell’aprile del 2014 viene candidata alle elezioni europee come capolista del partito Democratico nella Circoscrizione Italia meridionale (che raccoglie le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Viene eletta con 224.003 preferenze, piazzandosi al secondo posto nella sua circoscrizione dietro a Gianni Pittella (234.011 voti). Si ricandida alle Elezioni europee del 2019 con il Pd nella circoscrizione dell’Italia Meridionale, venendo eletta in quarta posizione con 79.248 preferenze.

Della vita privata attuale di Pina Picierno non si sa molto. Il suo ex compagno è Francesco Nicodemo, ex dirigente democratico vicino a Renzi. Nicodemo è noto al grande pubblico per essere stato nello staff di comunicazione della presidenza del Consiglio dei Ministri quando premier era l’attuale leader di Italia Viva. Attualmente fa il social media manager ed ha curato le campagne di alcuni sindaci del centrosinistra in realtà medio-piccole come Latina e Benevento. Il 14 luglio 2015, Pina e Francesco hanno avuto Davide, loro figlio.

Roberto Saviano e Pina Picierno

Nel 2014 si era parlato di una possibile storia d’amore tra Saviano e la Picierno. Lo scrittore e la nota esponente del Pd, in realtà sono amici. La Picierno, a quanto pare ha fatto da tramite tra lo scrittore ed esponenti della politica nazionale che desideravano conoscerlo. Il quotidiano napoletano Roma, nell’agosto del 2014 scriveva: “Rumors molto accreditati all’interno del partito raccontano di una storia d’amore che va avanti da sette mesi tra il giornalista anticamorra e l’ex fan di Ciriaco De Mita”.