Pinguini Tattici Nucleari chi sono: il leader Riccardo Zanotti, che musica fanno, il nome, Sanremo, canzoni

Pinguini Tattici Nucleari chi sono, che musica fanno, le loro canzoni più famose. Il gruppo che ha conquistato il terzo posto di Sanremo nel 202o con il brano Ringo Starr, è tra gli ospiti questa sera di “Una pezza di Lundini“, lo show surreale condotto su Rai Due a partire dalle 23,45 dal comico Valerio Lundini con l’attrice Emanuela Fanelli.

Dove e quando si formano i Pinguini Tattici Nucleaei

I Pinguini Tattici Nucleari sono nati nel 2010 in provincia di Bergamo. Il primo album risale invece al 2014 e si intitola Il re è nudo. Composto da sette tracce più una intro, contiene uno dei brani più conosciuti del gruppo dai suoi esordi: Cancelleria.

Pinguini Tattici Nucleari, la scelta del nome

Il nome, secondo quanto raccontato dai componenti della band, deriverebbe dalla birra scozzese Tactical Nuclear Penguin, prodotta dal 2009 dal birrificio britannico BrewDog.

La carriera e i brani più famosi

Il loro primo EP autoprodotto contenente cinque brani dal titolo Cartoni animali viene pubblicato nel 2012. Il 18 dicembre 2012 si esibiscono sul palco del Polaresco di Bergamo per la festa della lista universitaria Uni+. Il 18 dicembre 2015 viene pubblicato il secondo album Diamo un calcio all’aldilà.

Nel giugno 2016 partecipano alla VII edizione del contest Musica da Bere, risultandone finalisti. Il terzo album del gruppo, contenente undici tracce e una intro, esce il 17 aprile 2017 con il titolo Gioventù brucata.

Il 5 aprile 2019 viene pubblicato, per la prima volta da Sony Music, l’album Fuori dall’hype, anticipato dai singoli Verdura (uscito il 18 gennaio), Sashimi e Fuori dall’Hype.

L’album dedicato a Fabrizio De André

Il 26 aprile 2019 esce Faber nostrum, album tributo per Fabrizio De André, contenente una rivisitazione del gruppo di Fiume Sand Creek. Il 1º maggio 2019 partecipano al Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma portando i brani Verdura e Irene.

A settembre dello stesso anno vengono premiato con il disco d’oro per il singolo Irene Due settimane dopo anche il singolo Verdura riceve il medesimo riconoscimento.

I Pinguini Tattici Nucleari: che genere fanno e Sanremo 2020 e 2021

I Pinguini Tattici Nucleari sono tra i più interessanti gruppi di indie rock usciti in Italia negli ultimi anni. Almeno così la pensa ail pubblico che li sta premiando tanto.

Il gruppo partecipa al Festival di Sanremo 2020 con il brano dal titolo Ringo Starr. Il gruppo si è esibito durante la seconda serata di gara ottenendo il terzo posto nella classifica parziale della serata e il quarto nella classifica generale delle prime due serate, decretati dal voto della giuria demoscopica.

Nella serata finale, che ha visto una classifica basata sui voti di giuria demoscopica, Sala Stampa e televoto, il gruppo si è posizionato sul podio e, dopo un’ulteriore votazione tra i tre migliori artisti, si è attestato al terzo posto della 70ª edizione del Festival di Sanremo.

Il 24 febbraio 2020 anche il singolo Ringo Starr viene certificato disco d’oro. Il 27 agosto 2020 il frontman del gruppo Riccardo Zanotti partecipa come giurato al Festival di Castrocaro 2020, in onda su Rai 2. Il giorno successivo viene pubblicato il nuovo singolo La storia infinita.

Il 13 novembre viene pubblicato il singolo Scooby Doo, che anticipa un nuovo EP dal titolo Ahia!, la cui uscita è avvenuta il 4 dicembre.

Sanremo 2021

Nel 2021 tornano a calcare il palco del teatro Ariston durante la settantunesima edizione del Festival di Sanremo affiancando Bugo nella terza serata di gara dedicata alle cover con il brano Un’avventura di Lucio Battisti.

Chi è il leader Riccardo Zanotti

Chi è il leader Riccardo Zanotti. Zanotti è nato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, il 16 settembre 1994 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica fin da bambino, dopo aver conseguito il diploma ha scelto di andar via dall’Italia per studiare a Londra. Dopo aver migliorato il suo inglese, ha scelto di tornare in Italia e qui ha formato una band: i Pinguini Tattici Nucleari.

Sulla vita privata di Riccardo si conosce poco. Al momento non sembrerebbe avere alcuna fidanzata. Sappiamo però che è molto legato alla sua famiglia e che è innamorato del suo cane.