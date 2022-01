Pino Ammendola chi è, età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Pino Ammendola: età, dove è nato, moglie, figli, vita privata, carriera e biografia dell’attore e doppiatore ospite a Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 condotto da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età e biografia di Pino Ammedola

All’anagrafe Giuseppe Ammendola, è nato il 2 dicembre 1951 (età 70 anni). Ha iniziato ad appassionarsi al mondo dello spettacolo nel 1963, per poi debuttare al cinema accanto a Nino Manfredi (Operazione San Gennaro di Dino Risi). In teatro è molto conosciuto: ha cominciato con il suo maestro Achille Millo e non si è più fermato. E’ noto anche in televisione e nel mondo del doppiaggio. Nel ‘75 si è laureato con lode in Giurisprudenza, con una tesi di ricerca sulla poesia licenziosa dei giuristi napoletani del ‘700.

Moglie e figli, la vita privata di Pino Ammendola

La sua compagna di vita è l’attrice Maria Letizia Gorga. Pino Ammendola e la moglie, hanno recitato più di una volta insieme a teatro. Ha un figlio, Claudio. Anche lui lavora all’interno del mondo dello spettacolo.

Curiosità su Pino Ammendola

Ama la cucina, la pesca subacquea e le immersioni, gli scacchi e i viaggi in posti sconosciuti. Quest’ulima passione lo ha portato a partecipare alle spedizioni del catamarano Arawa, con cui, insieme al documentarista Alessandro Cavalletti, realizza un reportage sulle piccole isole non toccate dal turismo. È un amante degli sport estremi: paracadutismo e motociclismo su pista, praticati soprattutto in gioventù.