Pino D’Angiò chi è, età, moglie, figli, vita privata, malattia, malore a Sanremo, carriera e biografia

Chi è Pino D’Angiò: età, moglie, figli, vita privata, malattia, malore a Sanremo, carriera e biografia del cantante ospite ad Oggi è una altro giorno, programma condotto da Serena Bortone su Rai1.

Dove è nato, età, carriera e biografia di Pino D’Angiò

Pino D’Angiò, all’anagrafe Giuseppe Chierchia, è nato a Pompei il 14 agosto 1952 (età 69 anni). Ha raggiunto la fama con canzoni pop negli anni ottanta. Divenne noto con il singolo Ma quale idea, grazie al quale ha raggiunto la popolarità in Italia e all’estero, in particolar modo in Spagna, dove il brano rimase al vertice della hit parade per quattordici settimane nel 1981.

L’esordio nelle scene musicale arrivò nel 1979 con la canzone È libero, scusi? Il brano di maggior successo è un rap intitolato Ma quale idea. La canzone, pubblicata come singolo nel 1980, vendette 2 milioni e mezzo di copie in Italia, e 12 milioni di copie nel mondo. Premiato nel 1980 come miglior paroliere italiano, D’Angiò si afferma in 22 paesi come protagonista assoluto delle classifiche e viene proclamato miglior cantante straniero in Spagna. Partecipa al Festivalbar 1981 con la canzone Un concerto da strapazzo, e al Festivalbar 1982 con la canzone Fammi un panino. Vince la “Gondola D’Argento” alla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia nel 1980.

Nel 1990, insieme a Bruno Sanchioni, produce una hit dance di enorme successo, The Age of Love, definita poi dalla critica come la prima espressione della musica “trance” a livello globale. Il brano, al febbraio 2007, conta di 73 diverse versioni tra cui quella di Paul van Dyk, 346 apparizioni su compilation e oltre 20 milioni di copie vendute.

Lo svenimento a Sanremo 1989

Durante una serata di Sanremo del 1989, nella selezione degli artisti Emergenti, Pino d’Angiò svenì all’improvviso sul palco dell’Ariston. Un malore che però solo anni dopo lo stesso cantante rivelò essere una messinscena.

“Aragozzini, alla sua prima organizzazione sanremese, chiese di avermi al Festival perché voleva qualcosa di particolare in gara, non la solita canzonetta. Io non volevo andarci, ma il mio discografico mi disse che bisognava andarci. In più scoprì che non mi avevano inserito tra i Big, ma che dovevo partecipare ad Aspettando Sanremo. Non volevo farlo e così pensai di ritirarmi. La casa discografica non voleva fare uno sgarbo ad Aragozzini. Pensai di darmi malato, ma anche questo non si poteva fare. E così pensai di organizzare quella messa in scena. Ero stritolato in un meccanismo dal quale non potevo uscire”.

Moglie, figli e malattia, la vita privata di Pino D’Angiò

È sposato e ha un figlio nato nel 1991 di nome Francesco. Nel 2005 gli è stato diagnosticato un sarcoma al quale è sopravvissuto mentre nel 2009 gli è stato diagnosticato un cancro alla gola per cui è stato operato quattro volte con successo anche se ciò ha arrestato di fatto la carriera musicale del cantautore.