Pino Insegno chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, vita privata, biografia e carriera

Pino Insegno è uno dei personaggi noti della televisione e non solo. Dal gruppo della Premiata Ditta al mondo del doppiaggio, fino a quello della televisione: scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del doppiatore e conduttore.

Dove e quando è nato, età, biografia di Pino Insegno

Pino Insegno è nato a Roma il 30 agosto del 1959. Ha 64 anni. Fin da ragazzo ha condiviso con i suoi fratelli, in particolar modo con il fratello Claudio, la passione per il mondo della recitazione dal momento che anche lui ha deciso di intraprendere la strada per diventare un attore. Comincia la sua avventura artistica nel 1981 fondando con altri colleghi l’Allegra Brigata, con la quale condividerà cinque spettacoli e due edizioni del Gino Bramieri Show.

Moglie, figli, Instagram e vita privata

A lungo la vita privata del comico è stata sulle prime pagine dei giornali, soprattutto il matrimonio con Roberta Lanfranchi, durato dal 1997 al 2007. La coppia ha due figli, Francesco e Matteo. Successivamente ha conosciuto Alessia Navarro, la sua attuale moglie che ha deciso di sposare, in seconde nozze e in gran segreto, il 31 agosto del 2012 e con cui è diventato genitore per la terza volta di Alessandro. Nel 2019 la coppia ha un secondo figlio, Valerio, il quarto per il comico. Il profilo Instagram di Insegno conta oltre 110mila follower: pinoinsegnoofficial.

La carriera di Pino Insegno

Insegno diventa celebre con il quartetto comico la Premiata Ditta nei tardi anni ottanta (insieme a Tiziana Foschi, Roberto Ciufoli e Francesca Draghetti).

È noto soprattutto per essere il doppiatore principale di Will Ferrell e per aver prestato la voce a Viggo Mortensen nel ruolo di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli e in altri film successivi, a Sacha Baron Cohen nei film ispirati ai personaggi da lui creati (tra i quali, il rapper Ali G, il giornalista kazako Borat, il reporter austriaco, omosessuale Bruno e il malefico Ammiraglio Generale Aladeen nel film Il dittatore),, a Jamie Foxx nel ruolo di Ray Charles nel film Ray e nel ruolo di Django nel film Django Unchained di Quentin Tarantino, a Brad Pitt ne L’esercito delle 12 scimmie e a Denzel Washington in American Gangster.

Dagli anni duemila Insegno ha lavorato anche in televisione in qualità di conduttore, in programmi come Zecchino d’Oro, Domenica in, Mercante in fiera, Reazione a catena – L’intesa vincente e Striscia la notizia.

