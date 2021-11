Pino Quartullo chi è, età, moglie, figli, vita privata, Sofia Ricci, carriera e biografia

Chi è Pino Quartullo: età, moglie, figli, vita privata, Sofia Ricci, carriera e biografia dell’attore oggi, 12 novembre, ospite di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, in onda alle ore 14 su Rai1.

Dove e quando è nato, età e biografia di Pino Quartullo

Pino Quartullo è nato a Civitavecchia il 2 luglio 1957 (età 64 anni). Dottore in Architettura, ha perfezionato la sua formazione relativa al mondo della recitazione con un diploma in regia ottenuto presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. La sua carriera si snoda tra i palchi teatrali e i set cinematografici. Tra le tappe più importanti la presenza nel cast di quel capolavoro di Monicelli che è Il Marchese del Grillo dove ha impersonato una guardia del Quirinale.

L’attore e regista ha fatto parte del cast di diverse fiction, tra le quali è possibile citare Le Ragazze di Piazza di Spagna, L’Ispettore Coliandro e Distretto di Polizia 8. Ha doppiato anche Jim Carrey in The Mask e in Scemo & più scemo.

Moglie, figli e vita privata di Pino Quartullo

Per quanto riguarda la vita privata, è nota la storia d’amore con Elena Sofia Ricci. Dal loro amore nel 1996 è nata Emma, oggi attrice. Nel 2010, Pino Quartullo ha detto sì alla giornalista di Potenza Margherita Romaniello. Il matrimonio, che è stato preceduto da una romantica serenata sotto casa della futura sposa, ha visto l’attore scegliere come testimone Gigi Proietti.