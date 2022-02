Chi sono Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte Pio e Amedeo: dove e quando sono nati, carriera e vita privata del duo comico che sabato sera, 19 febbraio, torna a scaldare il pubblico di C’è Posta per Te, in onda su Canale 5.

I due comici pugliesi saranno ospiti in studio come “sorpresa” di una delle storie che verranno raccontate nel corso della puntata.

Dove e quando sono nati: la biografia Pio e Amedeo

Pio D’Antini nasce a Foggia il 25 agosto del 1983, sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha 38 anni, è alto 181 cm e pesa 76 kg circa.

Amedeo Grieco nasce anch’egli a Foggia, cinque giorni prima dell’inseparabile collega, il 20 agosto 1983, sotto il segno zodiacale del Leone. Ha 38 anni, è alto 177 centimetri e pesa circa 74 Kg.

Amici inseparabili fin dall’infanzia Pio e Amedeo sviluppano subito una intesa che li porterà a coltivare la passione per la recitazione e l’intrattenimento.

Dopo le prime esperienze, sempre in coppia, su TeleFoggia e TeleNorba, conquistano la notorietà lavorando prima a Zelig e poi alle Iene. Dal 3 aprile 2016, per tre anni, sono protagonisti del programma da loro stessi ideato Emigratis, in onda su Italia1 la domenica in seconda serata.

Pio e Amedeo sono insieme anche al cinema nei film “Amici come noi” con la regia di Enrico Lando e “Ma tu di che segno 6?” con la regia di Neri Parenti.

Nel 2019 e nel 2020 sono nel cast di Amici condotto da Maria De Filippi e nel 2021 presentano un loro programma intitolato “Felicissima sera” con molti ospiti Vip tra cui la stessa De Filippi, Francesco Totti e molti altri. Sempre nel 2021 fanno parte di nuovo di un film intitolato Belli Ciao con la regia di Gennaro Nunziante.

Mogli e figli: la vita privata di Pio e Amedeo

Pio D’Antini è sposato con Cristina Garofalo dal 2016 ma la loro storia dura da più di 10 anni. Si sono conosciuti in discoteca quando lei aveva appena compiuto 18 anni: è stato amore a prima vista. Qualche anno più tardi decidono di lasciare Foggia per trasferirsi a Milano dove Cristina comincerà a lavorare come modella.

Dopo aver partecipato a Miss Italia e Veline Cristina Garofalo è anche influencer di successo con un seguito di oltre 65 mila follower. La coppia ha una figlia di nome Chiara, nata 6 anni fa.

Anche Amedeo Grieco è sposato: sua moglie si chiama Maria Finizio e non fa parte del mondo dello spettacolo, lavora nell’attività commerciale di sua madre. La coppia ha due figli: Federico, nato nel 2015 e Alice, venuta al mondo nel 2018.