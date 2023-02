Piotta, chi è il rapper e produttore di Supercafone

Da dj a produttore, dal rap al cinema: Piotta, pseudonimo di Tommaso Zanello, è un artista romano che ha raggiunto un certo successo sul finire degli anni Novanta. Da quel momento in poi il rapper ha proseguito la sua carriera musicale pubblicando dieci album in studio, diversi singoli tra cui Supercafone e collaborando con numerosi artisti come Caparezza, Cor Veleno e Rancore. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata del rapper.

Dove e quando è nato, età, biografia di Piotta

Piotta, pseudonimo di Tommaso Zanello, è nato a Roma il 26 aprile del 1973. Ha 49 anni. Nasce da padre friulano e madre milanese e cresce nel quartiere di Monte Sacro. Dopo aver frequentato il liceo classico, e dopo l’esperienza come dj di alcune radio romane, inizia a scrivere i primi testi e a comporre musica. Collabora poi con i Colle der Fomento e con Ice One, pubblicando i primi brani inediti.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Piotta

Il rapper è estremamente riservato riguardo la sua vita privata. Non abbiamo alcuna informazione sulla sua vita sentimentale, non sappiamo se abbia una fidanzata o meno. Il suo profilo Instagram conta oltre 45mila follower: piottatommaso.

Il nome d’arte che il rapper utilizza, ovvero Piotta, è un nome che gli è stato dato dagli amici per via degli occhiali che portava quando era ragazzo, occhiali tondi come le monete da cento lire (piotte in romanesco).

La carriera di Piotta

Nel 1997 il rapper pubblica il mixtape La banda der trucido. L’anno successivo esce il suo primo album, Comunque vada sarà un successo, che contiene il singolo Supercafone. Grazie a questo brano il rapper raggiunge una certa notorietà, vincendo inoltre un disco di platino. Nel 2000 pubblica Democrazia del microfono, da cui viene estratto il singolo La mossa del giaguaro realizzato con la vincitrice di Sanremo Jenny B. Nello stesso anno partecipa al film Il segreto del giaguaro e nel 2004 il rapper partecipa a Sanremo con il brano Ladro di te. Nel 2005 crea l’etichetta La Grande Onda, con cui inizia una nuova carriera in veste di produttore.

