Pippo Baudo chi è, età, dove e quando è nato, mogli, figli, vita privata, dove vive, Festival di Sanremo, biografia

Il conduttore Pippo Baudo, con Antonio Di Bella, presenta Cavalleria Rusticana, uno spettacolo di musica e teatro all'Arena di Verona.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Pippo Baudo

Pippo Baudo, pseudonimo di Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, è nato il 7 giugno del 1936 a Militello in Val di Catania. Ha 85 anni. E’ figlio unico dell’avvocato Giovanni Baudo e della casalinga Innocenza Pirracchio. Si diploma al Liceo Classico Bonaventura Secusio di Caltagirone e si laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Catania. Inizia a interessarsi al mondo dello spettacolo e nonostante la laurea non eserciterà mai alcuna professione forense.

La sera prima della seduta di laurea, come ha raccontato più volte in televisione, presenta a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, il concorso di bellezza Miss Sicilia. Alla fine degli anni cinquanta entra come pianista e cantante nell’Orchestra Moonlight. Nel 1959 fa il suo esordio in televisione durante il varietà La conchiglia d’oro, programma condotto da Enzo Tortora.

Le mogli Angela Lippi e Katia Ricciarelli, i figli Alessandro e Tiziana: dove vive, vita privata di Pippo Baudo

Il conduttore è stato sposato con Angela Lippi, dalla quale ha avuto, nel 1970, la figlia Tiziana. Dalla relazione con Mirella Adinolfi ha avuto un figlio, Alessandro, nato nel 1962 e riconosciuto da Baudo nel 1996 dopo una breve vicenda legale. Baudo ha avuto una relazione di sette anni con la cantante e attrice Alida Chelli e una più breve con Adriana Russo. Nel 1986 si sposa con la cantante lirica Katia Ricciarelli, dalla quale si separa nel 2004 per poi divorziare nel 2007. Il conduttore vive a Roma.

Quanti Festival di Sanremo ha condotto Pippo Baudo

Baudo detiene il primato di conduzioni del Festival di Sanremo, 13. Ha condotto cinque edizioni del Festival consecutive tra il 1992 e il 1996. E’ un record che detiene con Mike Bongiorno, che ne ha presentate cinque consecutive tra il 1963 e il 1967.

La carriera di Pippo Baudo

Agli inizi degli anni sessanta, Baudo fa il suo esordio come conduttore televisivo per le trasmissioni Guida degli emigranti, Primo piano e il programma per ragazzi Telecruciverba. Diviene presto uno dei conduttori televisivi di punta della televisione di stato italiana, legando la sua immagine alla Rai per tutti i decenni successivi.

