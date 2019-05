ROMA – “La rivalità tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi? Colpa mia”: a rivelarlo è Pippo Baudo. In una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni il celebre conduttore siciliano ha ricordato di essere stato lui a scoprire Heather Parisi: “Heather l’ho creata io. Alla fine degli anni ’70 era in vacanza in Calabria dove vivevano i suoi parenti. Le feci un provino. Era un po’ grassottella ma bravissima”.

Nel suo debutto in tv Baudo decise di affiancare la Parisi a Lorella Cuccarini, all’epoca ballerina emergente. E la giovane italo-americana non glielo avrebbe perdonato: “Lei non mi ha mai perdonato la proposta di far coppia con Lorella: “Ma io sono la Parisi e non posso esibirmi con questa ballerinetta” disse. Non ho potuto farci niente…”, ha spiegato.

Nell’intervista Baudo ha poi parlato anche di altri personaggi noti del mondo televisivo italiano. Ha confidato di essere molto amico di Carlo Conti e di apprezzare Paolo Bonolis: “Ha delle grandi qualità intellettuali che talvolta nasconde per dare spazio a cose più trash. Se solo lo volesse, potrebbe condurre programmi di alta qualità culturale”.

Baudo ha anche avuto parole di grande apprezzamento per Amadeus. E proprio lui, che ha condotto per ben 13 volte il Festival di Sanremo, ha detto: “Sta facendo passi notevoli e i suoi programmi registrano ottimi ascolti. Un Festival gli spetta di diritto”. (Fonte: Tv, sorrisi e canzoni)