Pippo Baudo sul possibile ritorno in tv di Beppe Grillo: “Non esiste un tasto rewind nella vita”.

Pippo Baudo al Foglio commenta le voci secondo le quali Beppe Grillo vorrebbe tornare in televisione a fare i suoi show comici: “Mi sembra di vederlo. Prima della politica è stato un grande comico, nel paese delle risate. Ma guardate che nella vita non si torna indietro facilmente”.

Grillo fu lanciato in tv proprio da Pippo Baudo nel 1977 nel gioco a quiz Secondo voi. “Non esiste un tasto rewind – dice Pippo Baudo -. Magari ci fosse”. “E allora che posso dire? A Grillo auguro di ritrovare il pubblico. Spero ci riesca. Davvero. E se sarà Sky a chiamarlo, come suggerito ieri dal Foglio, farà benissimo”.

Pippo Baudo ricorda gli inizi di Grillo in tv

Pippo Baudo ricorda di avere scoperto e lanciato a suo tempo “un ragazzo intelligente, spiritoso, un comico naturale. Un po’ alla Govi, che era genovese come lui. E mi piaceva molto. Ma io questa trasformazione in politico, addirittura creatore di un movimento, non me la sarei aspettata. Grillo era uno di quelli, come Renato Rascel, che quando la gente lo incontrava per strada si metteva a ridere anche se non fiatava. Bastava guardarlo”.

“In questa storia c’è il tentativo di tornare alla normalità. La chiusura del cerchio. Anche per il paese, credo – aggiunge il noto conduttore -. Il comico che fa il comico, e la politica che si spera non faccia più ridere. La si può anche vedere così. E sperare che funzioni. Come non sperarlo?”.

Infine Pippo Baudo conclude: “Il pubblico non sa più se deve ridere di un tribuno giullare o dissentire di fronte al leader di un movimento politico. Io gliel’ho anche detto, più volte. Fai il comico soltanto. Lascia perdere. Ma si può lasciare perdere? Si può cancellare ciò che è stato? Me lo chiedo davvero”. (fonte IL FOGLIO)