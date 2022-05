Pippo Santonastaso chi è: dove e quando è nato, età, biografia, la sorella Lucia, film

L’attore Pippo Santonastaso sarà uno degli ospiti nel salotto di Oggi è un altro giorno. Dove e quando è nato? Quanti anni ha? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Dove e quando è nato, età e biografia di Pippo Santonastaso

Pippo Santonastaso è nato a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, il 25 maggio del 1936. Santonastaso ha quindi 85 anni.

Pippo Santonastaso, così come il fratello Mario (recentemente scomparso), deve la sua carriera a Marcello Marchesi che li scoprì artisticamente. I fratelli Santonastaso, infatti, ben presto si rivelarono per il loro talento comico e demenziale.

Negli anni ’70 i due fratelli esordirono in televisione nel programma Ti piace la mia faccia?. Dopo la partecipazione a questo programma i due fratelli lavorarono in vari programmi diventando poi una presenza fissa nel cast del programma Gran Canal di Corrado.

Pippo partecipò anche a diversi film tra cui Sesso e volentieri di Dino Risi, Attenti a quei P2 di Pier Francesco Pingitore, Pappa e Ciccia di Neri Parenti. In televisione ha lavorato in diverse fiction: Un medico in famiglia, Casa Vianello, Distretto di polizia, Il maresciallo Rocca, L’ispettore Coliandro, Baciati dall’amore e Don Matteo 9.

La sorella di Pippo Santonastaso

Anche la loro sorella di Pippo, Lucia Santonastaso ha avuto a che fare in qualche modo con il mondo dello spettacolo come cantante e come campionessa nella nota trasmissione tv Il Musichiere.