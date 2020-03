Pizza al coronavirus in Italia: lo spot satirico della tv francese

ROMA – Pizza al coronavirus in Italia. Se la sono inventata in Francia dove ci prendono in giro per l’emergenza contagi nel Nord Italia. Quel che infastidisce di più è che il video satirico sia stato mandato in onda su Canal+, noto canale televisivo francese di proprietà di Vivendi. Lo spot annuncia ironico: “Questo spettacolo è offerto dalla pizza Corona. La nuova pizza italiana che farà il giro del mondo”.

A segnalarlo è stata la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che twitta furiosa: “Video satirico disgustoso mandato in onda dalla famosa tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti-italiana. Il Governo Pd-M5s avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?”.

Nel video c’è un pizzaiolo che sforna pizze e tossisce: ne tira fuori una con la pala e dopo un colpo di tosse ci sputa sopra del catarro verde. Chiude una scritta tricolore in sovrimpressione: “Corona pizza”.

Fonte: Twitter, AdnKronos