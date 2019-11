Platinette ironizza su Taylor Mega: "Canto da sembrare storta, come lei..."

ROMA – Platinette prende in giro Taylor Mega. L’opinionista ha infatti pubblicato un video esilarante sui suoi profili social dove si è presa gioco dell’influencer dopo la sua ospitata a Live Non è la D’Urso. Lo scorso lunedì infatti, Taylor Mega, visibilmente alticcia, era ospite di Barbara D’Urso in collegamento dall’Egitto. In molti hanno pensato che avesse bevuto qualche bicchierino di troppo ma lei ha rigettato le accuse. Poi però è stata Striscia la Notizia a smascherarla pubblicando dei fuori onda che mostravano quanto avesse bevuto la influencer.

“Ieri prima di uscire, preso dalla fissa del nuovo album di Francesco Guccini, verifico se ci sia o meno ‘Un altro giorno è andato’ (e non c’è). Me la ricanto, talmente storta, da sembrare Taylor Mega qualche sera fa, in pieno sbevazzamento, a Live Non è la d’Urso”, ha scritto Platinette a corredo del video pubblicato su Instagram.

Pochi giorni fa Taylor Mega era stata protagonista suo malgrado di una vicenda riguardante Tik Tok, il nuovo social cinese. La influencer infatti è stata “cancellata” per via di un suo video in bikini: “Mi hanno bannato il mio Tik Tok solo perché ero in costume. Niente di p*rco, non era osè. Tik Tok non capisce un ca**o”, le parole usare da Taylor.

Fonte: INSTAGRAM.