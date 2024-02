Polen Emre chi è: dove e quando è nata, età, fidanzato e biografia

Chi è Polen Emre? Cosa sappiamo su di lei, la sua carriera, la sua biografia e la sua vita privata? L’attrice e la modella turca, popolare per interpretare Fadik nella serie Terra Amara, sarà una delle ospiti nel salotto di Verissimo. Con lei ci sarà anche un altro attore della serie, Sahin Vural. Ma cosa sappiamo sull’attrice? Andiamo con ordine.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Polen Emre

Polen Emre è nata ad Adana, quindi Turchia, il 17 luglio del 1991. Qualche informazione sparsa: Polen ha 33 anni, è del segno zodiacale del Cancro ed è alta 175 cm. Polen, raccontano le cronache, fin da piccola ha mostrato interesse per il mondo della recitazione. Dopo il diploma, infatti, si è trasferita a Istanbul e si è laureata presso il dipartimento di radio e televisione. Poi la chiamata in Terra Amara dove interpreta Fadik. A Cipro del Nord Polen ha anche ricevuto il premio come Miglior attrice non protagonista alla cerimonia del premio Golden Caretta.

La vita privata

Della sua vita privata per ora non ne sappiamo molto. Sicuramente ne sapremo di più dopo l’intervista con Silvia Toffanin. Da quel che raccontano le cronache specializzate però sembra che Polen dal 2020 sia legata sentimentalmente al giocatore di pallavolo Merț Tetik.