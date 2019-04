ROMA – Ambra Lombardo nello studio di Pomeriggio 5 racconta a Barbara D’Urso cosa ha provato dopo il bacio con Kikò Nalli nella casa del Grande Fratello nella diretta del 29 aprile. La professoressa siciliana ha spiegato che prima di entrare nella casa del reality show era convinta dei suoi sentimenti, ma quando ne è uscita era turbata: “Con Marco sono stata chiara”.

La D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5 ha chiesto ad Ambra cosa ha fatto dopo l’uscita dal Grande Fratello e lei ha risposto: “Sono stata chiara da subito con Marco, appena uscita dalla casa ero scombussolata e gli ho fatto presente che non ero serena”. La conduttrice la incalza per sapere la reazione di Marco e lei replica: “Non benissimo, ovviamente soffre da uomo innamorato. Lui era molto innamorato di me. Chiaramente per rispetto e per avere cura del suo dolore”.

Roger Garth allora la punzecchia sul fatto di averlo lasciato e la Lombardo spiega: “All’inizio ero convintissima del mio sentimento, tanto che l’ho messo alla luce del sole nella mia permanenza in casa. Io confermo ciò che penso di lui, che era un uomo meraviglioso e splendido”.

La D’Urso conferma che Ambra era molto presa da Marco, tanto che Ambra riteneva che non potesse piacergli nessuno nella casa. Ma l’incontro con Kikò l’ha destabilizzata e la storia con Marco, dopo poche settimane, è finita.