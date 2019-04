ROMA – Annuncio a sorpresa di Andrea Mainardi a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso. Lo chef ha svelato che le nozze con la fidanzata Anna Tripoli, conosciuta proprio a un corso di cucina, sono ormai prossime. Mainardi ha annunciato che si sposeranno il prossimo 12 ottobre in Toscana.

Intervistato dalla D’Urso, lo chef ha svelato alcuni particolari delle nozze, che potrebbero essere trasmesse in diretta proprio dalla conduttrice. La coppia ha già scelto una data: “Il 12 ottobre ci sposiamo. Stiamo cercando una location tra Firenze e Siena, perché per noi la Toscana è un posto speciale”.

Poi ha aggiunto che sarà un matrimonio fuori dal comune: “Non in Chiesa, siamo ancora alla ricerca di un posto un po’ particolare, magari una chiesa sconsacrata. Dovrà essere un giorno perfetto, soprattutto per lei. Se lo merita, come tutte le donne”.