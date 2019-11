ROMA – Umberto vive in una casa di Bari senza farsi una doccia da anni. La sua abitazione è piena di rifiuti e di oggetti di ogni tipo che ora, grazie all’interessamento di Pomeriggio 5, verrà ora bonificata da uan ditta delle pulizie. Umberto è un “sepolto in casa”, per citare una trasmissione nota che va in onda in tv.

Le persone che abitano nello stesso palazzo non ne possono più della puzza e nei giorni scorsi si sono rivolti alla trasmissione condotta da Barbara D’Urso che aveva mandato un inviato sul posto a documentare la situazione. La ditta è arrivata grazie all’appello di Barbara D’Urso: la conduttrice ha mandato in onda le immagini del sopralluogo di un’impresa di pulizie.

La speranza è di disinfettare l’abitazione al 90 per cento impiegando una giornata, scrive Leggo. Per farlo, sarà necessario buttare gran parte della roba e convincere Umberto ad abbandonare l’abitazione per il tempo necessario. In diretta, la conduttrice viene invitata dall’anziano nella sua casa dopo la bonifica: “Barbara vieni a Bari a Natale?” chiede l’anziano.

La D’Urso replica: “Diciamo che io accetto il tuo invito, anche se è un po’ difficile perché sono in diretta tutti i giorni, ma dove mi ricevi?”. Umberto risponde:”A una trattoria, si mangia bene”. L’uomo ha poi citato alcuni dei posti più belli della Puglia, tra cui Polignano a Mare, i trulli di Alberobello e le Grotte di Castellana.

La bonifica è stata possibile proprio grazie all’appello lanciato dalla D’Urso. Ora si spera che la situazione invivibile per Umberto e i condomini venga risolta. In attesa che il Tribunale autorizzi l’intervento degli assistenti sociali del Comune di Bari.

Fonte: Leggo, Pomeriggio 5