ROMA – Nuovo fidanzato per Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti. Il suo nome è Astol, alias di Pasquale Giannetti. Si tratta di un giovane trapper e cantante. La ex concorrente del Grande Fratello Vip ne ha parlato con Barbara D’Urso, ospite di Pomeriggio 5.

Una bella svolta per Asia, che lo scorso autunno ha rotto una relazione che sembrava andare a gonfie vele: quella con il surfista Gianfranco Battistini, che le aveva anche chiesto di sposarlo.

Nello studio di Pomeriggio 5, la giovane figlia di Antonella Mosetti ha anche raccontato di quella rottura. spiegando di non averne mai voluto parlare perché per lei era una storia fuori dal mondo dello spettacolo. La rottura “non è stata felice”, ha spiegato Asia, dicendo comunque di non aver sofferto di depressione come era stato scritto.

La rottura con il surfista, infatti, era arrivata come un fulmine a ciel sereno e dai social erano scomparse tutte le foto della coppia. Asia Nuccitelli non ha spiegato esattamente il motivo del repentino allontanamento, ma ha detto di stare bene così. E Barbara D’Urso ha confermato: “Asia ti trovo molto meglio, continua così”. (Fonte: Pomeriggio 5)