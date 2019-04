ROMA – Vip “rifatti” o no. A “Pomeriggio 5”, il salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, risuona una domanda: ma Cristian Imparato, il vincitore di “Io Canto” ora al “Grande Fratello”, si è rifatto oppure no? La domanda impone la riflessione in studio. Gli ospiti della d’Urso sono tutti convinti: le labbra, almeno quelle, sicuramente le ha rifatte. Sarà vero?

Patrizia Bonetti, dall’alto della sua esperienza, sale in cattedra e prova a spiegare a tutti il suo punto di vista filosofico. E Patrizia tira in ballo anche la povera Karina Cascella: “È normale che qualcuno che lavora in televisione ricorre al ritocchino. Anche Karina lo ha fatto”.

Ed è a questo punto che Barbara d’Urso entra a gamba testa nella discussione filosofica. “Io – spiega la d’Urso – lavoro in televisione e non mi sono ancora rifatta. Non ne ho avuto bisogno per fortuna”. In realtà Barbara d’Urso non convince. Tanti i dubbi. Anche il pubblico in studio è perplesso. Anche il tele annoiato pubblico a casa. Sarà vero? Veramente Barbara d’Urso non si è mai rifatta? “Se qualcuno mi vuole baciare… magari” sfida la conduttrice. In studio, a dir la verità, qualcuno si prenota. Anche a casa. Ma la d’Urso chiude qui il siparietto e tira dritto con la sua scaletta. Fonte: Pomeriggio 5.