ROMA – Barbara D’Urso nello studio di Pomeriggio 5 ha vissuto un momento di difficoltà e non è riuscita a gestire al meglio le tensioni degli ospiti presenti. Guendalina Tavassi e Karina Cascella non hanno lasciato la parola a Roberta, cognata di Cristian Imparato, e la conduttrice non è riuscita a dividere equamente i tempi. Alla replica della cognata di Cristian di chiudere il collegamento, la D’Urso se la prende con lei: “Le minacce no, chiudo io se mi va”. Ma c’è da chiedersi perché non sia intervenuta prima nel gestire le sue ospiti.

Come al solito nel salotto della D’Urso non mancano liti e discussioni e anche stavolta tra gli ospiti in studio scatta il caos. La Tavassi e la Cascella attaccano Cristian Imparato, con cui non scorre buon sangue. La cognata Roberta le lascia parlare, ma quando arriva il suo turno di replicare la D’Urso va in crisi e non riesce a concederle la parola.

La ragazza, infastidita dall’incalzare delle altre, si spazientisce: “Barbara scusami se questa gente mi deve urlare sopra io per me posso chiudere il collegamento. Io ho lasciato parlare con tanto di educazione ora è giusto che lasciate parlare pure me. Giusto?”. Peccato che la D’Urso invece di scusarsi per non aver gestito al meglio, se la prende proprio con la donna e replica stizzita: “Senti amore. Io ti faccio parlare basta che non fai minacce che chiudi il collegamento, perché le minacce qui non funzionano. No, per dire eh”.

Roberta ha provato a spiegare che non intendeva dire chiudere totalmente il collegamento, ma che avrebbe parlato solo con la conduttrice. Ma la D’Urso, non pronta ad ammettere la sua crisi in diretta, attacca la malcapitata: “Hai detto chiudo il collegamento. Il collegamento qui posso chiuderlo solo io, se mi va”. Un comportamento della conduttrice che ha ottenuto applausi dal pubblico in studio, ma lascia riflettere: non avrebbe dovuto proprio la D’Urso difendere la donna in collegamento e gestire meglio le sue ospiti?