ROMA – A “Pomeriggio 5” Barbara d’Urso se la prende con Roberto da Crema che poco prima si era arrabbiato con Taylor Mega. Argomento della discussione? Semplice: “Ricchi e… cafoni”.

Nella sua lunga invettiva con Taylor Mega, Roberto da Crema, in effetti, si è lasciato sfuggire una parola di troppo: “Madonna…”. Non una bestemmia ma comunque un’imprecazione.

E Barbara d’Urso lo ha subito ripreso: “Punto primo non è una televendita e quindi abbassa i toni. Punto secondo nelle mie trasmissioni la Madonna si può nominare solo se si parla di religione. So che non era una bestemmia, ma preferisco che non la nomini”.

Fonte: Pomeriggio 5.