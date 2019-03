ROMA – Barbara D’Urso comincia la puntata del 14 marzo di Pomeriggio 5 con una dedica d’amore in grande stile, coordinata con un vestito pieno di cuori. Il motivo è presto spiegato: la conduttrice scoppia d’amore per i suoi fan e spettatori, che hanno seguito anche la prima puntata di Live Non è la D’Urso, regalandole un ottimo share.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha esordito la nuova puntata del suo show pomeridiano ringraziando i suoi fan con una dedica speciale: “Oggi ho un vestito pieno di cuori perché? Ieri sera abbiamo debuttato con Live Non è la D’urso, una trasmissione fatta di parole, un format nuovo mai andato in onda.L ‘obiettivo era il 12 % ebbene, io vi amo, grazie. Ieri abbiamo fatto una media del 17% con punte del 26%! In prima serata! Io sono pazza di amore per voi. Ho dormito due ore non me ne frega niente, sono qui vi amo e continuerò a fare questo lavoro con lo stesso amore che voi regalate a me”.

Fonte Pomeriggio 5