ROMA – Nella puntata di venerdì 1 maggio di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha ospitato il sindaco di Bari Antonio Decaro.

Con il sindaco del capoluogo pugliese, la conduttrice ha parlato delle nuove disposizioni che saranno in vigore da lunedì 4 maggio, ossia l’inizio della tanto attesa fase 2.

La D’Urso, ad un certo punto della discussione è intervenuta parlando a nome dei tantissimi che potranno fare visita a figli, genitori e parenti dopo due mesi di lontananza. Come è noto infatti, a partire dal 4 maggio si potrà fare visita ai congiunti.

Rinunciare a visitare familiari non è stato affatto facile in un paese come l’Italia in cui i legami sono ancora molto forti.

Barbara D’Urso ha quindi spiegato che non sarà facile nemmeno rassegnarsi a potersi rivedere senza avere però un contatto fisico.

Rivedendo i parenti, infatti, anche in casa, si dovrà comunque rispettare il metro di distanza e si dovrà indossare la mascherina.

A questo punto Barbara ha immaginato l’incontro col figlio: “Io vado a trovare mio figlio, che non vedo da due mesi, sarà difficile ma io lo farò perché noi siamo molto rigorosi, non poterlo abbracciare e stare a un metro di distanza con le mascherine”.

La D’Urso ha proseguito: “Però io dico è già un primo passo riuscire a vedere mio figlio. Ma lo vedrò con la mascherina, e lui con la mascherina, e a un metro e mezzo di distanza. Per rispetto di tutti quanti per altro, dovremmo farlo”.

La conduttrice, a proposito della fase 2 ha concluso: “È ovvio che la responsabilità è di ognuno, perché io immagino una mamma che non vede un figlio e lo va a trovare dopo due mesi… Vai a dirle quando non ti vede nessuno non lo abbracciare o metti la mascherina. Io lo comprendo, chi sta a casa penserà questo, però bisogna ovviamente farlo” (fonte: Pomeriggio 5).