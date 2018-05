ROMA – Terribile gaffe durante la diretta di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso ha deciso di collegarsi in diretta con la casa del Grande Fratello. Ma in quel momento Matteo Gentili si stava lanciano in un profondo e impegnato discorso: “Angelo (Sanzio, ndr) vuole solo il mio caz…”.

“Magari ti vuol coccolare” sussurra Alessia. E Matteo invece è sicuro: “No, vuole il mio caz…, che è diverso!”.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Nello studio di Pomeriggio Cinque è calato il disagio per la gaffe ascoltata in diretta e lì per lì la D’Urso, un po’ confusa, ha domandato: “Ha parlato di vacanza?! Ha detto una parolaccia?“. La conferma su quel che era stato detto ha lasciato la conduttrice di sasso. “Ragazzi, quelli stanno dentra la casa, il rischio è quello ad entrare. Che devo fare, pazienza” ha concluso Barabara D’Urso.