Pomeriggio 5, Barbara d’Urso: “”Ses**? Non ricordo neanche come si fa”

ROMA – A Pomeriggio 5 Barbara d’Urso rivela:

“Ses**? Non ricordo come si fa, sono anni che non lo faccio…”.

Ma andiamo con ordine.

In studio si parla di figli.

In collegamento ci sono il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e l’imitatrice Manuela Aureli.

Barbara D’Urso incoraggia l’imitatrice a fare il secondo figlio, ma lei risponde: “Uno basta e avanza”.

Alessi provoca: “Poi è anche piacevole provarci…”.

A quel punto, Barbara D’Urso spiazza tutti e replica ironica: “Non lo so, non ricordo come si fa. Sono anni che non lo faccio…”.

E Alessi, scherzando, risponde a tono: “Bugiardella…”.

Pomeriggio 5, Raffaello Tonon e la polemica a distanza con Corinne Clery

Resa dei conti a Pomeriggio 5, dove Raffaello Tonon replica alle accuse di Corinne Clery.

I due erano stati compagni di avventura al Grande Fratello Vip del 2017, dove era nata quella che sembrava una splendida amicizia.

Invece qualche anno dopo la Clery accuserà Tonon di essere scomparso dopo l’uscita dalla Casa più spiata d’Italia.

Anzi, di essere scomparso dopo che lei lo aveva “accolto nella sua casa” per festeggiare un Natale “in cui era solo”.

E oggi lui risponde a Barbara d’Urso che non è stata un’opera di carità e che lui “non era all’angolo della strada”.

Raffaello Tonon a Pomeriggio 5

Così Tonon a Pomeriggio 5: “Io rispondo che lei cita dei fatti di cronaca. Io ho una grande stima per lei, è vero, noi abbiamo passato un Natale insieme, lei mi invitò a fare il Natale insieme quando eravamo nella Casa del Grande Fratello Vip. È vero, in quel periodo i rapporti con i miei genitori non erano idilliaci ma sono andato da lei perché avevo piacere, non perché mi ha raccolto da un angolo della strada. Poi quello che è accaduto dopo è la vita, l’affaccendarsi della vita”.

Corinne Clery a Diva e Donna

Questo aveva detto la Clery a Diva e Donna: “Il Grande Fratello Vip? Un divertimento unico. Ho legato molto con Tonon, anche se poi mi ha delusa. Finito lo show, finito tutto. Venne da me a fare il Natale perché era solo e poi mai più sentito”. (Fonti: Pomeriggio 5 e Diva e Donna).