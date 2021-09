Pomeriggio 5, Barbara d’Urso svela le novità: “Via gli opinionisti, ecco cosa cambierà”

Pomeriggio 5 tornerà lunedì 6 settembre su Canale 5 e Barbara D’Urso rivela di esser pronta ad inaugurare una “nuova edizione” del suo format quotidiano. Da quest’anno infatti ci saranno delle novità, dopo la svolta decisa da Mediaset.

Barbara d’Urso solo con Pomeriggio 5, cancellati Live e Domenica Live

I vertici di Mediaset hanno deciso che Barbara d’Urso nella prossima stagione televisiva si concentri solo su Pomeriggio 5, cancellando dal palinsesto della rete ammiraglia i programmi “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live”. In Pomeriggio 5 sarà dato maggiore spazio all’informazione, con più cronaca ed attualità e meno intrattenimento. La domenica ci sarà una novità rappresentata dalla presenza di Anna Tatangelo.

Come cambia Pomeriggio 5

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara D’Urso ha svelato le novità di quest’anno: “Cosa cambierà? Grafica nuova, studio in parte modificato, più moderno e ancora più aperto alla realtà e all’informazione, sigla nuova. Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti. Non ci saranno più poltrone e divani ma ci saranno comunque diversi volti conosciuti, in studio o in collegamento, a commentare con me i fatti del giorno dei diversi tipi di cronaca, prevalentemente attualità. Mentre nella prima parte del programma mi collegherò con gli inviati per le ultimissime notizie”.

E ancora: “Fare informazione per me è un grande privilegio e una grande responsabilità, sono fiera di farlo grazie alla struttura giornalistica di Videonews. Pomeriggio 5 tocca tanti temi sociali che poi diventano nostre battaglie: i femminicidi, l’omofobia, le violenze nelle case di riposo, gli omicidi stradali. Raccontiamo storie che tengono viva l’attenzione su questi temi, e spesso da queste denunce nascono leggi a tutela degli stessi”.