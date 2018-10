Pomeriggio 5, Barbara D'Urso: "Di Veronica Panarello non mi frega..."

ROMA – La lapide del piccolo Loris Stival, posta vicino al canalone – dove era stato ritrovato il corpo del bimbo – è stata distrutta e rubata. A darne notizia è stato Pomeriggio 5. Nonno Franco, fanno sapere da Pomeriggio 5, avrebbe sporto denuncia contro ignoti per il furto della cornice.

L’inviata di Pomeriggio 5 poi fa sapere che della notizia non sarebbe stata ancora informata Veronica Panarello. Ma mentre l’inviata parla, Barbara D’Urso la interrompe: “Ora dirò una cosa impopolare. Ma a me della reazione a questa notizia di Veronica Panarello, in carcere per la morte di Loris, non frega niente. Mi dispiace per il papà Davide, nonno Franco e per il fratellino”.