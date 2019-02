ROMA – A “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso parla per la prima volta del caso John Vitale, il concorrente dell’Isola dei Famosi che in passato su Facebook aveva più volte offeso la conduttrice. Concorrente che ora, dopo la pubblicazione in questi giorni di quei vecchi post, è al centro di diverse polemiche:

“Per giorni – racconta Barbara D’Urso – ho evitato di parlarne. Ho evitato di parlare di questa situazione diciamo, spiacevole. I siti si sono occupati di quello che è accaduto. Tutto questo è accaduto in settimana, ma io non ho toccato l’argomento.”.

“Ieri sera – continua – ne hanno parlato all’Isola. Ringrazio Alessia per le sue parole, perché mi ha difeso. E io come lei penso che John Vitale dovesse essere espulso. Non perché ha offeso me, ma perché queste sono offese contro una donna. Domenica ne parleremo in maniera più dettagliata. Per oggi accantono questo capitolo ‘offese a Barbara d’Urso’”.