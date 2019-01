Pomeriggio 5: Carla Ruggiero, la ragazza con l’undicesima di seno

ROMA – A “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso presenta la storia di Carla Ruggiero, una ragazza che vanta un record particolare. La ragazza, infatti, porta l’undicesima di seno.

“Non esiste una taglia italiana per il mio reggiseno – racconta Carla in una lettera letta in diretta da Barbara D’Urso – Io porto la 42 coppa K. Ho provato a sentire un chirurgo per provare a ridurle ma l’intervento, purtroppo, porterebbe a una totale perdita della sensibilità e sinceramente credo che se il buon Dio ci ha dotato di un portale emozionale questo non vada distrutto. Mi aiuti a trovare un chirurgo per un intervento che mi consenta di mantenere la sensibilità?”.

“Ma davvero in Italia non esiste una taglia adatta? No – risponde Carla – Almeno io in Italia non sono riuscita a trovare la taglia corrispondente per il reggiseno”.

“La gravità – racconta ancora – fa il suo lavoro ed è quello che mi porta ad avere problemi alla colonna vertebrale”.

In studio poi Barbara D’Urso chiede il parere ad un chirurgo che spiega: “Lei avrà un eccesso di almeno un chilo e mezzo per lato. Come se una persona normale camminasse con un sacco di tre chili al collo. L’intervento andava fatto ieri. Ogni giorno lei peggiora nella sua qualità di vita. Io penso di poter fare un intervento per farle mantenere una buona parte della sensibilità”. A che taglia può arrivare? “Alla quarta” risponde il chirurgo che in diretta alla fine si prende l’impegno per operare la ragazza.