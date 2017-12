ROMA – Tra gli ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, c’erano Carmen di Pietro e Francesca Cipriani, invitate a parlare dell’imminenza delle feste. Una volta presentata la Cipriani si è alzata e, in centro alla studio, ha improvvisato un balletto natalizio con tanto di canzoncina annessa. Tutto però è iniziato a degenerare quando al suo cane, Barbie, è stato fatto mangiare un pezzettino di panettone per cani (il “canettone”).

Il cane della Cipriani però, forse perché non ha digerito bene il dolce, durante la puntata ha iniziato fare i propri bisogni in diretta. Carmen Di Pietro allora, che era seduta accanto a Francesca, invece di pulirsi della pipì del cagnolino che aveva sporcato la sua poltrona, ha pensato di usare l’urina di Barbie come profumo, bagnandosi orecchie e collo.

“Porta bene come lo champagne!” ha aggiunto la stessa poi quando ha visto l’espressione sbalordita dei presenti (qui il video).