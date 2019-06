ROMA – Solita cagnara a Pomeriggio 5, dove c’è sempre qualcuno che litiga e qualcuno che dà opinione sulla lite in corso. Stavolta il ring è stato diviso da tre donne: Francesca Cipriani e Valentina Vignali sono state le due lottatrici, Taylor Mega ha tentato di fare da paciere.

Francesca Cipriani è partita subito all’attacco della Vignali, appena uscita dalla casa del Grande Fratello. Vignali che aveva avuto parole poco gentili per la Cipriani mentre (lei, Valentina) si trovava ancora nella casa. Le due si erano apparentemente chiarite, ma nel programma della D’Urso è ri scoccata la scintilla (di odio): “Secondo me non hai capito”, ha provato a dire Valentina Vignali.

A quel punto la Cipriani non si è tenuta: “No, tu hai ribadito che sono stupida anche parlando a Taylor Mega, sono stufa di chi giudica, una può avere una decima e avere cervello”. E ancora: “Io lotto contro queste cose…Non va bene giudicare senza conoscere le persone…Le persone vanno frequentate per dare un’opinione sul loro conto…Basta!!!”.

Pochi giorni prima la Cipriani aveva scritto un tweet contro Valentina, postando una foto della ragazza che sembrerebbe un po’ in carne. “Ho messo dieci chili in due mesi ma non mi vergogno”, ha risposto la Vignali.

A quel punto è intervenuta Taylor Mega (anche lei nella casa del Grande Fratello fino a pochi giorni fa): “E’ imbarazzante che nel 2019 due donne si diano contro in questo modo…Una che dia della stupida ad un’altra donna…E l’altra che metta le foto sui social photoshoppate…Ragazza per cortesia cerchiamo di supportarci visto che siamo donne…”. (Fonte Mediaset Play).