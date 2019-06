Pomeriggio 5, Malgioglio contro Kikò Nalli e Ambra: finisce in rissa

ROMA – Dopo la finalissima del Grande Fratello di lunedì sera, che ha visto trionfare Martina Nasoni, a Pomeriggio 5, ospiti di Barbara D’Urso, c’erano Kikò Nalli ed Ambra, una delle coppie nate all’interno della casa. Con loro presente in studio anche Cristiano Malgioglio, opinionista del reality, che continua a non credere alla loro storia d’amore.

Kikò invece si dice innamorato: “Da 1 a 100? 110. Sembra la persona giusta, anche se è da poco che la conosco”. Ambra parla addirittura di matrimonio: “Non siamo ancora all’altare, ma ci stiamo arrivando. Ci arriveremo, è amore”. Qui arriva il nuovo attacco di Malgioglio: “Beh è un amore da fotoromanzi. Un amore che durerà due o tre mesi. Quegli amori estivi. Se dura sono felice, ma siccome non dura…”. Arriva la risposta di Kikò: “Non conoscete la serietà di Chicco e soprattutto non conoscete quanto è furbo Chicco. Non è che io ho bisogno di essere… So a cosa vado incontro, so come gestire la mia vita. Qualcuno mi può fare anche del male alle spalle, però me la vivo io in serenità”. Parole quelle di Maglioglio che hanno scatenato anche la reazione di Ambra: “Posso fare un’osservazione? Questo è un salotto in cui si sta tanto parlando delle coppie o pseudo coppie della Casa. Vorrei sapere se ciascuna di loro avrebbe avuto il coraggio di aspettare come abbiamo fatto noi e poi diventare veramente coppia”.