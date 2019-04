Pomeriggio 5, Dado: “L’aggressione? Ecco cosa è successo”

ROMA – A “Pomeriggio 5” Barbara d’Urso intervista il comico Gabriele Pellegrini, da tutti conosciuto come “Dado”. Comico che solo qualche giorno fa ha denunciato di essere stato aggredito dall’ex fidanzato della figlia.

“Ero al cinema e mia figlia stava scrivendosi al telefono con l’ex fidanzato – racconta “Dado” al telefono – Poi si è presentato sotto casa con questo finale impietoso. Mi ha anche dato un pugno in faccia”.

“Posso fare una battuta per sdrammatizzare – scherza “Dado” con Barbara d’Urso – Meglio un pugno in faccia che fare quattro trasmissioni come fai tu“. “No credimi – gli risponde subito la d’Urso – è molto meglio fare quattro trasmissioni. Anche perché io sono troppo fortunata a stare quattro volte con il pubblico”.

“Mi ha minacciato – continua “Dado” – E’ un violento e questa non è stata una cosa improvvisa. Io avevo già presentato delle denunce e questa cosa mi preoccupa. Le denunce devono servire a qualcosa”.

Fonte: Pomeriggio 5.