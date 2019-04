ROMA – A “Pomeriggio 5” arriva Daniele, il ragazzo con un mitra tatuato in faccia che non trova lavoro. “Mi sono pentito – svela ora a Barbara d’Urso – voglio toglierlo”. Daniele aveva già raccontato la sua storia alle “Iene”.

“L’ho fatto perché mi piaceva – racconta – il problema, tra l’altro, non è solo il mitra. Non posso neanche coprirlo ormai. Verrebbe solo una macchia nera. Io non farei mai del male a nessuno ma il mitra magari spaventa le persone. Che significato ha? Non ha un vero e proprio significato. A me piaceva solo esteticamente”.

Dopo aver raccontato la sua storia anche a “Live Non è la d’Urso” un chirurgo si è offerto di rimuovere il tatuaggio gratuitamente. “Pomeriggio Cinque” ha anche mostrato la prima visita di controllo preliminare alla rimozione che avverrà tramite laser.