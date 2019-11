Pomeriggio 5, Daniele Di Lorenzo: “Sono stato con Elena Morali fino a 5 giorni fa”

ROMA – Il produttore cinematografico Daniele Di Lorenzo è stato ospite nella puntata di oggi, martedì 26 novembre, di Pomeriggio 5. Nello studio della D’Urso, Di Lorenzo ha raccontato di essere stato l’amante di Elena Morali fino a 5 giorni fa. La modella avrebbe così tradito il suo compagno per circa un anno con Di Lorenzo.

La notizia del tradimento era già trapelata nella puntata di ieri, lunedì 25 novembre, di Live – Non è la D’Urso: in studio era stato ospitato lo stesso Scintilla che aveva ammesso la relazione tra la sua compagna e il produttore cinematografico.

Di Lorenzo, nella puntata odierna di Pomeriggio 5, si è lasciato andare con alcune rivelazioni dalle tinte forti. Il produttore ha infatti raccontato che la loro frequentazione è iniziata il 16 agosto dell’estate scorsa ed è durata fino a cinque giorni fa. Secondo il produttore, la Morali non provava alcun sentimento per Scintilla ma portava avanti la storia solo perchè a Colorado funzionano come coppia.

Le dichiarazioni non sono finite qui. Di Lorenzo ha raccontato infatti che la Morali avrebbe frequentato anche un terzo uomo, di cui però non ha voluto fare il nome. Sarebbe questa terza persona il motivo della rottura della storia tra Di Lorenzo e la Morali.

“Trascorro l’estate con Elena durante la quale lei frequentava un altro uomo che non era Gianluca”, spiega Di Lorenzo. “Era Fabio Rondinelli?” chiede Barbara D’Urso. “No, Fabio Rondinelli è l’unico sul quale Elena non ha mentito” spiega Di Lorenzo. La Morale ha infatti deciso di querelare Fabio Rondinelli, il modello -attore calabrese che racconta di aver avuto un flirt con la showgirl. Il suo nome era spuntato sempre nella puntata di ieri di Live – non è la D’Urso e al presunto flirt la Morale aveva risposto dicendo: “Ci vedremo in tribunale. Non vedo l’ora. Ha inventato tutto”.

Tornando a Di Lorenzo, il produttore ha dichiarato di non volerne sapere più e di aver accettato l’invito di Barbara D’Urso proprio per far aprire gli occhi a Scintilla e al presunto terzo uomo. Di Lorenzo si è assunto la responsabilità di tutte le dichiarazioni fatte nello studio di Pomeriggio 5.

Fonte: Pomeriggio 5, Live – non è la D’Urso