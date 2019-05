Denis Dosio, chi è l'influencer che ha conquistato Barbara D'Urso?

ROMA – Denis Dosio ospite per la prima volta di Pomeriggio 5 ha conquistato Barbara D’Urso e il pubblico. Il 18enne e star di Instagram ha scherzato coi presenti, arrivando anche a spogliarsi e a mostrare gli addominali. Un comportamento che non è dispiaciuto alla conduttrice, che gli ha proposto di andare in trasmissione più spesso.

La parlantina fluente e modo di fare sicuro di Denis hanno impressionato in modo positivo la D’Urso. Lui che chiama le sue fan “viziatine”, sorridente dice alla conduttrice: “Vizio un po’ anche te”. E Barbara si scioglie, lanciando la proposta: “Ti piacerebbe venire qui più spesso?”. Dosio ovviamente ha risposto di sì e si è proposto anche per un provino per The Lady, la web serie di Lory Del Santo-

Ma chi è Denis Dosio? Il ragazzo italo-brasiliano è nato e cresciuto a Forlì, dove frequenta l’ultimo anno delle superiori. Prima di avere successo su Instagram, ha tentato di diventare uno youtuber. Il suo fisico e la sua spontaneità hanno conquistato milioni di ragazzine, ma in trasmissione ammette di non essere fidanzato, anche se in passato dice di aver sofferto per amore.