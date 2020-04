Pomeriggio 5, in diretta l’inseguimento di un uomo che porta il cane in spiaggia

ROMA – “In diretta l’inseguimento della Guardia di Finanza dopo aver individuato delle persone a Venezia”.

A Pomeriggio 5 vengono lanciate così, sull’account ufficiale di Twitter, le immagini di un controllo da parte della Guardia di Finanza. Controllo effettuato contro una persona che stava portando il cane a spasso in spiaggia. Persona che ovviamente, come è giusto che sia, è stata fermata dagli agenti.

Non proprio un inseguimento ma, appunto, un controllo. Controllo che Pomeriggio 5 ha seguito con l’inviata sull’elicottero delle forze dell’ordine. Controllo giusto e sacrosanto di questi tempi. Controllo forse un po’ troppo trasformato in inseguimento in diretta. (Fonte: Twitter, Pomeriggio 5).

Pasqua, coronavirus, multe e denunce.

Ecco il punto della situazione dopo il weekend di Pasqua.. Ecco il punto della situazione sulle per multe e sulle denunce per il mancato rispetto delle norme anti contagio. Insomma: per il mancato rispetto delle restrizioni in atto. Sono quasi 14mila le sanzioni e 100 le denunce nel giorno di Pasqua. Almeno questi sono gli ultimi numeri disponibili.

Tra loro, tra i multati e i denunciati, anche 19 persone positive al virus che non hanno rispettato il divieto di allontanarsi da casa. In tutto il weekend le sanzioni sono state 26.270 su 494.282 controlli. (Fonti: Il Gazzettino, Ansa).