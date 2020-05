Pomeriggio 5, il racconto di una donna di Cerveteri: “Un uomo mi ha sputato al supermercato…”

ROMA – A Pomeriggio 5 oggi, mercoledì 20 maggio, Barbara d’Urso ha intervistato una donna residente a Cerveteri sul litorale romano, vittima di un brutto episodio legato al coronavirus.

“Ero al supermercato – racconta – e ho visto un uomo senza mascherina.

L’ho comunicato alle cassiere, lui si è infuriato e mi ha detto ‘fatti i caz*** tuoi’.

Poi mi ha sputato in faccia. Ora sono preoccupata per la mia salute e per quella dei miei cari. Io accudisco mia madre e mia nonna malata e non posso ammalarmi.

Tra l’altro il mio è l’unico stipendio e lavoro a chiamata. A febbraio ho guadagnato 48 euro…”.

Barbara d’Urso ha anche mostrato un video in cui si vede il diverbio tra l’uomo senza mascherina e la signora Barbara.

Poi la conduttrice si dice indignata: “Sono senza parole, ti ha sputato in faccia. È un gesto orrendo e violento. Ancor di più in questo momento”.

Pomeriggio 5, Viola Valentino: “Il duetto con Riccardo Fogli…”

Intervistata da Barbara d’Urso, ospite di Pomeriggio 5, Viola Valentino ha parlato della sua quarantena e del progetto di un duetto insieme all’ex marito Riccardo Fogli, che però non sembra essere favorevole.

“La storia infinita. Io ho seguito non il consiglio ma i suggerimenti che mi dicono i miei follower che sono tantissimi. Ne ho tanti, ma anche più di Riccardo.

A parte che comunque io tornerò presto a calcare i palcoscenici, appena questa situazione sarà finita se Dio vorrà.

Io non gli ho chiesto comunque di essere Al Bano e Romina, ma sarebbe stato un evento a se”.

Riccardo Signoretti vota sì:

“Duetto con Riccardo Fogli? Sarebbe bello.

In realtà la proposta lo ha lasciato senza parole, non hanno mai collaborato e cantato insieme come lui dice. Ma non ha proprio detto no, diciamo che ha rifiutato la data del 1 luglio”.

“L’idea del concerto a 2 con Riccardo Fogli – aveva già detto la Valentino anche a Storie Italiane – non voleva essere un rifare Al Bano e Romina, era un concerto in 2, punto, dove ci si poteva scambiare qualche brano, fare qualche duetto.

Ma dall’altra parte non c’è stata risposta positiva, c’è molto egoismo, mentre io sono una professionista.

L’ultima notizia che ho letto è che non vuole, se dice che se glielo chiede il Papa va bene, se glielo chiedo io no, mi dà fastidio”. (Fonti: Storie Italiane, Pomeriggio 5).