ROMA – A “Pomeriggio 5” uno degli ospiti presenti in studio è Alvaro Vitali. Ovvero: Pierino. E durante la diretta Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello, lo arriva a chiamare anche “maestro”. E qui Barbara D’Urso perde un po’ il controllo:

“Una mia curiosità – dice la conduttrice di “Pomeriggio 5″ – Io amo Alvaro e lo reputo un attore straordinario, ma perché lo chiami maestro?”. “Perché per me è un maestro, è un pioniere dei film cult”, risponde D’Anelli, con Vitali che in studio prova ad obiettare umilmente: “Barbara, ti ricordo che a dicembre ho preso il Leone d’Argento alla carriera”. Ma la D’Urso non si arrende e resta ferma sulla sua posizione: “Mi fa un po’ strano sentir dire maestro, perché allora dovremmo chiamare tutti i veri attori maestro. Io sono la prima estimatrice di Alvaro Vitali, stimo Alvaro però mi fa sorridere sentire chiamare maestro Alvaro come… Non mi vengono in mente altri attori… ma maestro mi fa ridere”. E Alvaro Vitali non sembra proprio prendere bene le parole della D’Urso.