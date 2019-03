ROMA – Eleonora Massara ha 46 anni. A Ciao Darwin ha gareggiato rappresentando le mature ed ha divertito il pubblico a casa. La Massara, 46 anni, si è presentata a Pomeriggio 5 indossando un abito da Cenerentola con tanto di coroncina.

Nello studio di Barbara D’Urso ha dimostrato a tutti ii presenti le fasce di bellezza conquistate in questi anni. “Queste sono alcune delle fasce che ho vinto negli ultimi sei anni. Volevo farvi anche vedere la fascia per Miss Seduzione. Dopo i 40 anni, si diventa anche seducenti. Lo sapete che sono anche la sosia di Jessica Rabbit?” ha detto in trasmissione.

La d’Urso, dopo aver fatto dei complimenti all’abito principesco della donna, ha spiegato che potrebbe presentarsi al Grande Fratello con un look mai visto. Con quale abito la vedremo? Forse con questo da Cenerentola? Eleonora Massara infatti, le ha proposto di indossare il suo abito. Si tratta di un abito dal peso di 20 chili: chissà se la D’Urso accetterà la sfida. Tra le due donne c’è molta complicità e secondo qualcuno questo potrebbe siginificare il fatto che Eleonora Massara abbia accettato di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello dopo aver partecipato all’ultima edizione di “Saranno Isolani”.

Fonte: Pomeriggio 5