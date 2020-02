ROMA – Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato di Elena Morali, è stato oggi di ospite di Pomeriggio 5. Intervistato da Barbara d’Urso, ha affermato che la sua ex stia attraversando un momento particolare della sua vita. Anzi: “Lei è malata. In questo momento ha bisogno di essere aiutata e per essere aiutata devi chiedere aiuto. Io con lei ho un rapporto più fraterno che d’amore… non riuscivo a lasciarla in questa situazione”.

L’uomo ha inoltre rivelato che Luigi Favoloso, ex di Nina Moric e al centro di una diatriba con la modella croata per presunte violenze, avrebbe messo in piedi un finto gossip con la complicità di Elena Morali ed un paparazzo: “Questa storia di Favoloso è stata costruita dal suo agente, con la collaborazione di Alex Fiumara (il paparazzo, ndr). Sono a Beirut e hanno chiamato ancora il paparazzo per farsi fotografare. Non sono riusciti ancora a vendere le foto”.

“Lei mi ha detto che anche Belen ha fatto così… – ha continuato Di Lorenzo – Favoloso ha falsificato delle mie chat, l’ho già denunciato… ha usato il mio profilo in maniera idiota. E le ha mandate ad Elena dicendo che mi stavo vendendo una notizia. Ha chiamato Dandolo per dire che io avevo fatto una rissa con lui mentre ero negli studi qua dentro”.

A questo punto è intervenuta Barbara d’Urso, dissociandosi in maniera netta da quanto appena detto da Di Lorenzo: “Stai dicendo che è una notizia falsa, mi dissocio da quello che stai dicendo. Dagospia è un sito autorevole, non dice cose false. A me avevano detto che era uscita questa notizia. Tu dici che è falso. Favoloso ed Elena Morali in questo momento stanno insieme?”.

E così Daniele Di Lorenzo lancia un’accusa pesantissima nei confronti di Favoloso: “Elena stava con me l’altro ieri, dicendo che stava male. Ad un certo punto sparisce e si presenta alla sei e mezza guardando nel vuoto dicendo che Favoloso ad una festa avrebbe bevuto troppo e probabilmente le avrebbe messo qualcosa nel bicchiere. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, me l’ha detto Elena. E’ finita nelle mani di persone che la faranno finire come Sara Tommasi”.

Per chi non ricordasse la storia, Sara Tommasi è tornata ad una vita normale – qui la nostra recente intervista – dopo un periodo “difficile” (giusto per usare un eufemismo). Un periodo dove apparve in alcuni video a luci rosse, ma come lei stessa ammise: “Quelle cose non mi appartengono – confidò a Le Iene – non le avrei mai fatte. Ero incapace di intendere e di volere. Mi drogavano. Pensavo di non uscire da questa cosa, i farmaci hanno permesso che questo disturbo rientrasse”. Il tutto finì anche in tribunale. (fonte POMERIGGIO 5)