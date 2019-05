ROMA – Lite a Pomeriggio 5. Fabiana Britto e gli ospiti di Barbara D’Urso commentano la sua foto per una marca di lubrificanti per auto in una posa che non è stata apprezzata. La Britto criticata dalle femministe e dalle ospiti in studio, che definiscono lo spot volgare, non ci sta e attacca: “Siete tutte invidiose”.

La D’Urso ha chiesto alla Britto di commentare le polemiche scatenate dal suo manifesto e lei replica: “Barbara sinceramente io non ho capito. Anche se sono completamente favorevole a tutto il discorso del femminismo, perché sono una donna e lotto per vestirmi in un modo o per guadagnare come un uomo, il salario dico”.

Gli ospiti in studio, tra cui la Ferrare, replicano parlando di posa “discutibile”, e la Britto risponde: “Io vedo una posa normalissima. Ricordiamo che questo lavoro che ho fatto è una pubblicità in tutta Italia”. A chi l’accusa di essere volgare nelle foto, lei sbotta: “Siete tutte invidiose. Io ho fatto una posa come modella, è un lavoro, sono felicissima di averlo fatto e voglio ringraziare la ditta che mi ha scelto e non ho altro da dire”.